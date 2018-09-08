Dev proje yükseliyor

Antalya
Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen kentsel dönüşüm ve yenileme projeleri ile Antalya
'nın çehresi değişiyor. Örnek şehircilik projelerinin uygulandığı Kepez Santral
Projesi'nde inşaat çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Kaba inşaatları büyük oranda biten binaların ince işçiliğine başlanırken, Kepez'de yeni bir kent silueti ortaya çıkmaya başladı. Hak sahiplerine teslim edilecek dairelerin kaba inşaatları bitme noktasına gelirken dış cephe kaplamalarının yapımına başlandı. 2 BİN KİŞİ ÇALIŞIYOR
Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki ANTEPE tarafından yürütülen, akıllı ve yeşil şehir uygulamalarının en güzel örneği olan proje için geceli gündüzlü hummalı bir çalışma yürütülüyor. Yaklaşık 2 bin personel proje alanında arı gibi çalışıyor. Hak sahiplerinin dairlerinin 2019 yılı Şubat ayında teslim edilmesi hedefleniyor. Dünya çapında ödüllü bir proje olan Kepez Santral, 19 bin konutu, ticari ve sosyal alanlarıyla bambaşka bir görünüme kavuşarak Antalya'nın yeni cazibe merkezi olacak. 8 milyar TL'ye ulaşan ekonomik büyüklüğe sahip projede, raylı sistemden akıllı kent uygulamalarına, gölet ve meydanlardan müze ve hastaneye kadar pek çok detay düşünüldü.