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Eğirdir’de hijyen savaşı başlatıldı

Giriş Tarihi: 8.9.2018
Eğirdir’de hijyen savaşı başlatıldı
'NIN '' (Cittaslow) unvanlı Eğirdir ilçesinde insan sağlığını tehdit eden her türlü mikroorganizmaya karşı adeta savaş açıldı. Eğirdir Belediyesi, bünyesindeki sosyal tesis alanlarında ve yaşam alanlarında, insan sağlığını tehdit eden her türlü mikroorganizmaya karşı dezenfekte çalışmaları başlattı. Çöp konteynırları, çöp kamyonları, cami tuvaletleri, sosyal tesisleri, yüzde 100 yerli olan ürünlerle hijyenik hale getiriliyor.

PERSONEL EĞİTİLDİ
Özel bir kimya şirketi ile yürütülen çalışmalarda, eğitimleri tamamlanan belediye personeli sosyal tesis ve yaşam alanlarında, insan sağlığını tehdit eden her türlü mikroorganizmaya karşı çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Ömer Şengöl, "Günlük rutin temizliğe yeni bir boyut getirdik. Gözle görülen çöplerin yanı sıra görülmeyen tehlikeli maddelerin temizlenmesi için de hijyen çalışmaları başladı" dedi.
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Eğirdir’de hijyen savaşı başlatıldı
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