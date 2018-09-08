Eğitimde milli atak

Türkiye'nin yazılım programında ABD'ye bağımlılığını ortadan kaldıracak 'Pardus' kullanımına Antalya
'dan start veriliyor. Geçen yıl Manavgat'ta pilot olarak uygulanan proje, bu yıl tüm Antalya
'ya yayılacak ve milli eğitimde milli işletim sistemi Pardus'a geçen şehir olacak. Yeni öğretim yılında Antalya'da yer alan 544 okuldaki 11 bin 540 akıllı tahtada TÜBİ- TAK tarafından geliştirilen Pardus sistemi uygulanacak. Böylece ABD merkezli özel şirketlerin işletim sistemleri ve o sistemlerle uyumlu özel yazılımların kullanımı ortadan kalkacak. 2 MİLYON CEPTE
Antalya'da sadece akıllı tahtalarda kullanılan işletim sistemleri ile yazı ve virüs programları gibi ek yazılımlar için yıllık yaklaşık 2 milyon dolar ödendiği öğrenildi. Pardus sistemine geçilerek ödenen bu para milli eğitimin kasasında kalacak. Okulların Pardus'tan ve ek yazılım programlarından tamamen ücretsiz olarak yararlanacağı açıklandı. HEDEF TÜM BİLGİSAYARLAR
Akıllı tahtaların ardından, okullardaki büro ve laboratuvarlardakiler de dahil olmak tüm bilgisayarlarda Pardus sistemine geçileceği bildirildi. Bu sayede dövizler ABD'li şirketlerin kasasına gitmeyecek ve tasarruf edilecek tutar da artacak. Sistemin ikinci etabında ayrıca milli eğitim camiasının kullandığı mail sistemlerinde de milli yazılım kullanılmasının gündemde olduğu kaydedildi. 70 GÖNÜLLÜ EĞİTİMCİ TÜBİTAK
Eğitmeni Şenol Aldıbaş tarafından Antalya'da 70 öğretmene Pardus sistemi eğitimi verildi. Eğitimi alan gönüllü öğretmenler, sistemin tüm okullarda kurulmasında görev alacak. Akıllı tahtalarda Pardus'un kullanılması ile sistem öğrenciler arasında da yaygınlaşacak. Öğrencilerin evlerinde ödev hazırlarken ve ders çalışırken sınıftaki sistemle uyumlu olması nedeniyle Pardus'u kullanması bekleniyor. İLK ADIM 2003 YILINDA ATILDI
TÜBİTAK tarafından 2003 yılında temelleri atılan Pardus, bireysel ve kurumsal bilgisayar kullanıcılarının temel masaüstü ihtiyaçlarını gidermek üzere kullanıma sunuldu. 2013'te okullarda kullanılacak akıllı tahtalara uyumluluk çalışması için adımlar atıldı. Ofis programı ve resim düzenleme gibi birçok program, özgür yazılım lisanslı olan sistem ile birlikte ek işlem gerektirmeden ücretsiz kuruluyor.