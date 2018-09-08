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En sade motivasyon

’da bir gayrimenkul şirketinin çalışanlarını motive etmek için düzenlediği gece ‘beyaz konsepti’ ile ilgi çekti. Gelenekselleşen etkinlikte ekip üyeleri doyasıya eğlendi

Giriş Tarihi: 8.9.2018
En sade motivasyon
Antalya'nın önde gelen gayrimenkul firması Realty World Riba Gayrimenkul'un her yıl motivasyon amaçlı düzenlediği ve konsepti beyaz olan gecede bu yıl da gerçekleştirildi. Tüm ekip üyelerinin ve ailelerinin katılımıyla Lara Plajlarında bir araya gelen RW Riba Gayrimenkul'un ekibi, 'Motivasyon başarıyı getirir' ilkesinden hareket ederek gün boyu doyasıya eğlendi.

BEYAZ BİR GECE
RW Riba yönetim kurulu, Canan Süyek, Rezzan Erduran, Bayram Şimşek ve ofis müdürleri Neşet Günaydın'ın da katıldığı gecede, şirket yöneticileri böyle bir ekiple çalışmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdiler. Partide herkesin beyaz kıyafet giymesi gecenin anlamına değer kattı.
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En sade motivasyon
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