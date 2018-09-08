Kahramanlara ödül

Antalya
'da vatandaştan en fazla teşekkür alan ve kahramanlıklarıyla hayat kurtaran toplu ulaşım şoförleri, Antalya
Büyükşehir Belediyesi ve Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından ödüllendirildi. 24 SÜRÜCÜYE ÖDÜL
Çağrı merkezine gelen aramalarla vatandaşın memnuniyetini ve teşekkürünü alan, basına konu olan kahramanlıkları ile hayat kurtaran toplu ulaşım şoförlerine ödül verildi. Başkan Türel tarafından aralarında fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştiren Duran Albayrak, direksiyon başında kalp krizi geçirmelerine rağmen yolcuları düşünerek araçlarını güvenli bölgeye park eden İsmail Atladı ve Ali Erik ile aracını durdurarak yol kenarındaki engelli vatandaşı karşıya geçiren Yusuf Uzun ile kadın sürücü Makbule Nuray Tetik'in de aralarında bulunduğu 24 sürücüye teşekkür plaketi ve çiçek verildi. DESTEK 38 BİN TL
ULAŞIM esnafıyla toplantı yapan Başkan Türel, akaryakıt ve diğer maliyetlerde yaşanan artışa rağmen 32 bin TL'lik gelir desteğin Eylül ayından itibaren 35 bin liraya yükselteceklerini açıkladı. Türel, rakamın yılbaşından sonra 38 bin liraya çıkacağını müjdeledi. Ödül törenine AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Aydın, Kemal Çelik, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, AESOB Başkanı Adlıhan Dere ve toplu ulaşım esnafı katıldı.