Antalya
Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 19'uncu Uluslararası Antalya
Piyano Festivali kapsamında Konyaaltı sahilinde Küba
rüzgarı esti. Sanat yönetmenliğini şef Gürer Aykal
'ın yaptığı festivalin 6'ncı gününde İspanyol piyanist Ivan 'Melon' ve 10 Kübalı müzisyenden oluşan TheCubanSwing Express sahne aldı. Kuşağının en yetenekli piyanistlerinden biri olarak kabul edilen ve Latin Grammy adaylığı bulunan 'Melon' ve topluluğu, Sahil Antalya Yaşam Parkı'nı dolduran binlerce seyirciyi müzikleri ve sahnedeki dinamik performanslarıyla coşkulu anlar yaşattı. ANTALYALILAR ÇOK ŞANSLI
Dünyanın bir çok ülkesinde konserler veren grup, Türkiye'ye ise ilk kez, festival kapsamında geldi. Prömiyeri 2014'te Paris'te yapılan CubaingForever gösterisi Antalyalılar için sahnelendi. Başkan Menderes Türel
konser sonunda sanatçılara teşekkür plaketi ve çiçek taktim etti. Ivan Melon, "Bu şehirde yaşayanlar çok şanslı. Eşsiz bir sahilde müthiş konser oldu, seyircinin temposu bizleri çok etkiledi" dedi ve Başkan Türel'e jesti için teşekkür etti.