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rüzgarı esti

Uluslararası Piyano Festivali kapsamında Ivan ‘Melon’ ve topluluğu Konyaaltı sahilinde rüzgarı estirdi

Giriş Tarihi: 8.9.2018
Küba rüzgarı esti
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 19'uncu Uluslararası Piyano Festivali kapsamında Konyaaltı sahilinde rüzgarı esti. Sanat yönetmenliğini şef 'ın yaptığı festivalin 6'ncı gününde İspanyol piyanist Ivan 'Melon' ve 10 Kübalı müzisyenden oluşan TheCubanSwing Express sahne aldı. Kuşağının en yetenekli piyanistlerinden biri olarak kabul edilen ve Latin Grammy adaylığı bulunan 'Melon' ve topluluğu, Sahil Antalya Yaşam Parkı'nı dolduran binlerce seyirciyi müzikleri ve sahnedeki dinamik performanslarıyla coşkulu anlar yaşattı.

ANTALYALILAR ÇOK ŞANSLI
Dünyanın bir çok ülkesinde konserler veren grup, Türkiye'ye ise ilk kez, festival kapsamında geldi. Prömiyeri 2014'te Paris'te yapılan CubaingForever gösterisi Antalyalılar için sahnelendi. Başkan konser sonunda sanatçılara teşekkür plaketi ve çiçek taktim etti. Ivan Melon, "Bu şehirde yaşayanlar çok şanslı. Eşsiz bir sahilde müthiş konser oldu, seyircinin temposu bizleri çok etkiledi" dedi ve Başkan Türel'e jesti için teşekkür etti.
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Küba rüzgarı esti
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