Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Öğrencilere uçak gezisi

Öğrencilere uçak gezisi

Giriş Tarihi: 8.9.2018
Öğrencilere uçak gezisi
KEPEZ Belediyesi'nin öğrencileri, Türkiye'nin ilk tematik meslek lisesi olan Aksu Uçak Bakım Teknolojileri Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde bulunan yolcu uçağını gezdi. Uçağın içinde bulunan yolcu kabin bölümü, uçak kütüphanesi, uçak müzesini çocuklar, büyük bir beğeni ile inceledi. Kepez Belediyesi Yaz Spor Okulu öğrencileri, kokpit içine girerek pilot koltuğuna oturdu ve bol bol fotoğraf çektirdi. Yolcu uçağında çok keyifli vakit geçiren öğrencilerin bazıları da ilk kez uçak görmenin ve uçağa binmenin heyecanını yaşadı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Öğrencilere uçak gezisi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN