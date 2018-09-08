Öğrencilere uçak gezisi

KEPEZ Belediyesi'nin Yaz Spor Okulu
öğrencileri, Türkiye'nin ilk tematik meslek lisesi olan Aksu Uçak Bakım Teknolojileri Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde bulunan yolcu uçağını gezdi. Uçağın içinde bulunan yolcu kabin bölümü, uçak kütüphanesi, uçak müzesini çocuklar, büyük bir beğeni ile inceledi. Kepez Belediyesi Yaz Spor Okulu öğrencileri, kokpit içine girerek pilot koltuğuna oturdu ve bol bol fotoğraf çektirdi. Yolcu uçağında çok keyifli vakit geçiren öğrencilerin bazıları da ilk kez uçak görmenin ve uçağa binmenin heyecanını yaşadı.