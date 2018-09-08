Palmiyeye çarptı yaşamını yitirdi

Antalya
'NIN Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Kumköy turizm bölgesi istikametinden Ilıca istikametine gitmekte olan Mehmet Ali Çalışır
'ın kullandığı 34 ZF 1373 plakalı ticari araç, kontrolden çıkarak Kumköy Caddesi'nde refüjde bulunan palmiyeye çarptı. Kazada ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan
Çalışır, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mehmet Ali Çalışır'ın Side Mahallesi'nde rent a car işletmeciliği yaptığı bildirildi.