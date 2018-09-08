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Palmiyeye çarptı yaşamını yitirdi

MUHARREM MANĞ Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 8.9.2018
Palmiyeye çarptı yaşamını yitirdi
Antalya'NIN Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Kumköy turizm bölgesi istikametinden Ilıca istikametine gitmekte olan 'ın kullandığı 34 ZF 1373 plakalı ticari araç, kontrolden çıkarak Kumköy Caddesi'nde refüjde bulunan palmiyeye çarptı. Kazada ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan Çalışır, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mehmet Ali Çalışır'ın Side Mahallesi'nde rent a car işletmeciliği yaptığı bildirildi.
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Palmiyeye çarptı yaşamını yitirdi
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