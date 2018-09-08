Tarlada halı şöleni

Antalya
'NIN el dokuması halılarıyla ünlü Döşemealtı ilçesinde, renklerini nem ve güneşin etkisiyle pastele dönüştürmek ve mikroplardan arındırmak amacıyla yaz boyunca tarlalara serilen binlerce el dokuması halı ve kilim, rengarenk görsel bir şölen sunuyor. 20 BİN HALI VAR
Killik Mahallesi'nde yaklaşık 250 dönümlük bir alanda halı temizleme ve güneşlendirme işlemi yapan firma yetkilisi Mehmet Çelik, "250 dönümlük arazimizde aşağı yukarı 20 bin civarında halı ve kilim oluyor. Tamamı el dokuma, değerli halılar. Genelde Anadolu kilimleri ile Isparta
, Milas ve İran halıları oluyor. Ne kadar kalacağı, halının ne kadar koyu olduğuna bağlı. Ortalama 3 ay güneşte kalıyor. 20 Eylül'e kadar işlemlerimiz tamamen bitecek" dedi.