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Üniversite kapıları ile açıldı

Giriş Tarihi: 8.9.2018
Üniversite kapıları KUMBEK ile açıldı
Antalya'DA Kumluca Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen Kumluca Belediyesi Eğitim Kurumları'nda () ders gören öğrenciler hayallerine kavuştu. KUMBEK'te 3 tıp, 10 hukuk, 5 mühendislik, 13 öğretmenlik, 1 veterinerlik, 1 fizyoterapi ve rehabilitasyon, 1 diş hekimliği, 5 eczacılık, 3 mimarlık ve 2 de psikoloji başta olmak üzere çok sayıda öğrenci hayal ettiği üniversite bölümüne yerleşti. Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven, "KUMBEK Kumluca ve yörede büyük bir eksikliği doldurdu" diye konuştu.
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Üniversite kapıları KUMBEK ile açıldı
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