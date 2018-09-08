Üniversite kapıları KUMBEK ile açıldı

Antalya
'DA Kumluca Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen Kumluca Belediyesi Eğitim Kurumları'nda (KUMBEK
) ders gören öğrenciler hayallerine kavuştu. KUMBEK'te 3 tıp, 10 hukuk, 5 mühendislik, 13 öğretmenlik, 1 veterinerlik, 1 fizyoterapi ve rehabilitasyon, 1 diş hekimliği, 5 eczacılık, 3 mimarlık ve 2 de psikoloji başta olmak üzere çok sayıda öğrenci hayal ettiği üniversite bölümüne yerleşti. Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven, "KUMBEK Kumluca ve yörede büyük bir eksikliği doldurdu" diye konuştu.