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Yaşama çalışarak tutundu

Giriş Tarihi: 8.9.2018
Yaşama çalışarak tutundu
'NDE halı fabrikasında çalışırken 17 Ağustos 1999'da yaşanan Marmara Depremi'nde tüm varlığını kaybeden Gülderen Keyvanklı (45) yaralarını Antalya'da sardı. Haşim İşcan Mahallesi Üç Kapılar Mevkii'nde çay ocağı işletmeciliği yapan ve yıllar içinde işini büyüten Keyvanklı, kadınlara ilham kaynağı olmak için kitap yazmayı düşünüyor. Kadınlara tavsiyelerde bulunan Keyvanklı, "Kadınlarımız özgüvenini kaybetmesin. Dürüstlükten vazgeçmesinler" dedi.

KARIN TOKLUĞUNA ÇALIŞTIM
Çay ocağında lk yıllarda karın tokluğuna çalıştığını anlatan Keyvanklı, "Zorlandım ama vazgeçmedim. Kiracı olarak işletmeye başladığı çay ocağını daha sonra satın aldım. Şimdi 2 oğlum da benimle çalışıyor. Kazandığım parayla ev sahibi olduk" dedi.
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Yaşama çalışarak tutundu
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