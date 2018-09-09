Akseki sanat ile bir başka güzel oluyor

Antalya
'NIN Akseki ilçesinde düzenlenen Akseki Günleri Kültür ve Turizm Festivali etkinlikleri çerçevesinde ressam Mustafa Pişkin
, kişisel yağlıboya resim sergisini Akseki Marla Mutfağı'nda açtı. Sergi açılışına Akseki Belediye Başkanı Mustafa İsmet Uysal ile birlikte katılan Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, Akseki'nin düğmeli evlerinden esintiler sunan ve bölgenin kültürel zenginliklerini yansıtan eserleri için ressam Mustafa Pişkin'e teşekkür etti. Toplam 50 eserin yer aldığı sergi açılışında konuşan ressam Pişkin, sergide satışa çıkardığı resimlerin gelirini LÖSEV Vakfına ve Akseki Eğitim Hayratı Derneği'ne bağışlayacağını duyurdu.