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’yı grafiti ile renklendirelim

Giriş Tarihi: 9.9.2018
Antalya’yı grafiti ile renklendirelim
Antalya'DA duvarları ve metruk binaların dış cephelerini resimlerle süsleyerek şehre estetik görünüm kazandırmaya çalışan grafiti sanatçıları, kentin gri renkten arınmasını istiyor. 'nın grafiti sanatı konusunda diğer büyük şehirlere göre geride kaldığını belirten grafiti sanatçıları (25), (27) ve (20), kenti renklendirmek için şehrin önde gelenlerinden destek beklediklerini ifade etti. Asil Argun, "Bizim gayemiz belli, yaşadığımız şehri en renkli hale getirmek. Ama çabalarımız birçok kez boşa çıktı. Bunun temel sebebi sanatımıza, emeğimize değer gösterilmemesi" dedi. Emrah Küllüce ise "Bu sanat, bu şehre çok yakışıyor. Kesinlikle gelişmeli. Antalya turizmin başkenti ve bu şehrin rengarenk olması gerekiyor" ifadelerini kullandı. Ahmet Doğukan Erener ise boya parası dışında beklentileri olmadığını, ama manevi destek beklediklerini söyledi.
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Antalya’yı grafiti ile renklendirelim
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