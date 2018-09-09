Burunları bile kanamadı

TALİ YOLA ÇIKTI
Antalya'da kent merkezinden havalimanı istikametine seyir halinde olan Murat Karacan yönetimindeki 03 L 0562 plakalı doblo araç Gazi Bulvarı'nda Mehmet Zülüflü'nün kullandığı 07 VY 791 plakalı motosikletle çarpıştı. Kontrolden çıkan araç yol kenarındaki iki palmiye ağacına çarparak kökünden söktü. Ardından Yelişdere Mahallesi'ndeki tali yola geçti. 50 metre sonra takla atarak durdu. Hurdaya dönün aracın içinde sürücü Murat Karacan ile aynı araçtaki yolcular Buse Siviliza ile Sibel Torun hafif yaralandı. Araç sürücüsü ve iki kadın çevredekilerin yardımı ile çıkarıldı. Motosiklet sürücüsü ise hafif yaralandı.