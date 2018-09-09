Burunları bile kanamadı

Antalya NTALYA'DA Gazi Bulvarı nda meydana gelen trafik kazasında önündeki motora çarptıktan sonra kontrolden çıkan Murat Karacan yönetimindeki 03 L 0562 plakalı araç iki palmiye ağacını söktürten sonra takla atıp durdu. Hurdaya dönün araçtaki üç kişinin burnu bile kanamadı. Kazanın ardından araçtan saçılan eşyalar hırsızlar tarafından çalınmak istendi. Bazı duyarlı vatandaşlar duruma müdahale etti.

TALİ YOLA ÇIKTI

Antalya'da kent merkezinden havalimanı istikametine seyir halinde olan Murat Karacan yönetimindeki 03 L 0562 plakalı doblo araç Gazi Bulvarı'nda Mehmet Zülüflü'nün kullandığı 07 VY 791 plakalı motosikletle çarpıştı. Kontrolden çıkan araç yol kenarındaki iki palmiye ağacına çarparak kökünden söktü. Ardından Yelişdere Mahallesi'ndeki tali yola geçti. 50 metre sonra takla atarak durdu. Hurdaya dönün aracın içinde sürücü Murat Karacan ile aynı araçtaki yolcular Buse Siviliza ile Sibel Torun hafif yaralandı. Araç sürücüsü ve iki kadın çevredekilerin yardımı ile çıkarıldı. Motosiklet sürücüsü ise hafif yaralandı.