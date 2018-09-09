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Dere yatağında can pazarı

Giriş Tarihi: 9.9.2018
Dere yatağında can pazarı
AntalyaLYA'NIN Kemer ilçesinde duvar üzerinde otururken 6 metre yükseklikten kuru dere yatağına düşen genç, itfaiye tarafından kurtarıldı. Olay, Kemer ilçesi Kuzdere Mahallesi'nde meydana geldi. Ağva Deresi'nin kenarındaki istinat duvarında bir arkadaşıyla birlikte oturan Ali Parlak (25), dengesini kaybederek dere yatağındaki taşlık zemine düştü. 6 metre yükseklikten düşen gencin bacağı ayağı kırıldı ve çeşitli yerlerinden yaralandı. Polis ve itfaiye ekipleri tarafından sedyeye bağlanarak vinç yardımıyla çıkarılan Parlak, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
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Dere yatağında can pazarı
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