Eğirdir Gölü’nde su eksiliyor

TÜRKIYE'NIN
dördüncü büyük gölü Eğirdir Gölün'den yeni sulama alanlarının açılması ve Kovada Gölüne Eğirdir Gölünde
n su verilmeye başlanması ile gölde yüzde 6'lık su kaybı yaşandığı bildirildi. Gelendost İl Genel Meclis Üyesi Necdet Satılmış tarafından verilen Eğirdir ve Beyşehir göllerindeki çekilme konusu ile ilgili Çevre Ve Sağlık Komisyonu, Gençlik Spor Ve Turizm Komisyonu ile Sanayi Ticaret Ve Doğal Kaynaklar Komisyonları tarafından hazırlanan rapor görüşüldü. O rapora göre, Eğirdir Gölünde yüzde 6 oranında, Beyşehir Gölünde
ise yüzde 2 oranında azalma olduğu belirtildi.