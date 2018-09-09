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Eğirdir Gölü’nde su eksiliyor

Giriş Tarihi: 9.9.2018
Eğirdir Gölü’nde su eksiliyor
TÜRKIYE'NIN dördüncü büyük gölü Eğirdir Gölün'den yeni sulama alanlarının açılması ve Kovada Gölüne n su verilmeye başlanması ile gölde yüzde 6'lık su kaybı yaşandığı bildirildi. Gelendost İl Genel Meclis Üyesi Necdet Satılmış tarafından verilen Eğirdir ve Beyşehir göllerindeki çekilme konusu ile ilgili Çevre Ve Sağlık Komisyonu, Gençlik Spor Ve Turizm Komisyonu ile Sanayi Ticaret Ve Doğal Kaynaklar Komisyonları tarafından hazırlanan rapor görüşüldü. O rapora göre, Eğirdir Gölünde yüzde 6 oranında, ise yüzde 2 oranında azalma olduğu belirtildi.
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Eğirdir Gölü’nde su eksiliyor
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