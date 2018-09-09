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En leziz festival

İlk kez gerçekleştirilen Sokak Lezzetleri Festivali renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. Festivalde bugün final günü

FURKAN YAZICI Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 9.9.2018
En leziz festival
AntalyaLYA'DA bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Sokak Lezzetleri Festivali'nin ilk gününde renkli görüntüler yaşandı. Aktur Lunapark yanında kurulan festival alanı 7-9 Eylül tarihleri arasında açık kalacakken, gün boyunca düzenlenen konserler ve aktivitelerle ziyaretciler eğlencenin tadını çıkarıyor. 18 ülkeden 200'ün üzerinde farklı sokak lezzetinin bir araya geldiği festivalde, sokak lezzetlerinin tadına bakmak isteyen vatandaşlar stantlar önünde kuyruklar oluşturdu. Türk mutfağından, Uzakdoğu mutfağına birçok alternatif sokak lezzetinin sunulduğu festivalin resmi açılışı Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı tarafından yapıldı. Açılışta coğrafi tescili Antalya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından alınan 'Antalya usulü piyaz' katılımcılara dağıtıldı

EKONOMİYE KATKI
Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ruhi Beşiktaş, bu tür festivallerin turizmin canlanması açısından bir fırsat olduğunu belirterek, "20 milyon hedefleyen bir şehirde yaşıyoruz. Turisti kente çekecek festivaller yapmalıyız" dedi.

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