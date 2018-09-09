En leziz festival

Antalya LYA'DA bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Sokak Lezzetleri Festivali'nin ilk gününde renkli görüntüler yaşandı. Aktur Lunapark yanında kurulan festival alanı 7-9 Eylül tarihleri arasında açık kalacakken, gün boyunca düzenlenen konserler ve aktivitelerle ziyaretciler eğlencenin tadını çıkarıyor. 18 ülkeden 200'ün üzerinde farklı sokak lezzetinin bir araya geldiği festivalde, sokak lezzetlerinin tadına bakmak isteyen vatandaşlar stantlar önünde kuyruklar oluşturdu. Türk mutfağından, Uzakdoğu mutfağına birçok alternatif sokak lezzetinin sunulduğu festivalin resmi açılışı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ruhi Beşiktaş tarafından yapıldı. Açılışta coğrafi tescili Antalya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından alınan 'Antalya usulü piyaz' katılımcılara dağıtıldı

EKONOMİYE KATKI

Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ruhi Beşiktaş, bu tür festivallerin turizmin canlanması açısından bir fırsat olduğunu belirterek, "20 milyon turist hedefleyen bir şehirde yaşıyoruz. Turisti kente çekecek festivaller yapmalıyız" dedi.