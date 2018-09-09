Her şey kızı için

Antalya lya'da doğuştan engelli kızını taşıyabilmek için kollarını güçlendirmek amacıyla ringlere çıkan anne, şimdi şampiyonluk peşinde koşuyor. Doğuştan 'meningomyelosel hidrosefali' rahatsızlığı nedeniyle belden aşağısı tutmayan13 yaşındaki kızı Ayşe Nuran 'ın 32 kiloya ulaşması ve fizyoterapiste götürmekte zorlanan 37 yaşındaki Dilek Sert , spora başlamak zorunda kaldı. 3 yıl önce kollarını güçlendirmek amacıyla muay thai sporunda başlayan 3 çocuk genç annesi şimdi şampiyonluk hedefliyor..

ÇOCUKLARLA ANTRENMAN

Haftanın 3 günü çocuklarıyla salona gelerek 2 saat antrenman yapan Dilek Sert, kısa sürede azmiyle kuvvetini artırdı. Kızı Ayşe'nin yanı sıra Feryal ile oğlu Şafak'ı da antrenmana getiren genç kadın, kendisi çalışma yaparken çocukları da salonda oyun oynayarak günlerini geçiriyor.

ALKIŞLARLA MOTİVE

Dilek Sert, Antalya Spor Salonu'nda Muay Thai Milli Takımı Başantrenörü Yasin Urlu ile 3 yıldır antrenmanını aralıksız sürdürüyor. Hırsıyla antrenörlerinin dikkatini çeken Sert, muay thai sporunda şampiyonluk hedeflemeye başladığını söyledi. Salonda hem antrenman yapıp hem çocuklarına bakan Sert'e en büyük desteği de kızı Ayşe veriyor. Ayşe ve iki kardeşi, antrenmanı izlerken alkışlarıyla annelerini motive ediyor. Muay thai sporuna başladıktan sonra son 3 yıldır salonda hem antrenman yapıp hem de çocuklarını büyüten Dilek Sert, bugün ilk kez ringe çıkmanın heyecanını yaşayacak.

İLK MADALYA HEDEFİ

Manavgat'ta bugün düzenlenecek Muay Thai Zafer Kupası'nda madalya kazanmayı hedefleyen Sert, "Turnuvaya farklı illerden çok sayıda sporcu katılacak. Kızımı kucaklayabilmek için başladığım muay thai sporunda şampiyonluklar yaşamak istiyorum. Bu turnuva benim için çok önemli. İlk kez ringe çıkacağım turnuvada ilk madalyamı kazanmak istiyorum. Daha sonra Uluslararası Antalya Kupası yarışmalarına katılacağım. Esas hedefim ise gelecek yıl yapılacak Türkiye Şampiyonası'na katılmak. Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazanıp, milli takıma seçilmeyi hedefliyorum" dedi.

ARTIK KIZINI KUCAĞINA ALABILIYOR

sporuna başladıktan sonra kilo verdiğini, güç ve dayanıklılığının arttığını anlatan Dilek Sert, "Bu spora başlamamın nedeni kızım. Onu taşırken belim ağrımaya başladı. Kızımın eve kapalı bir hayatı olmasını istemediğim için onu kucaklarken zorlanmamak amacıyla spora başlamaya karar verdim. Artık kızımı daha rahat kucaklayıp, kaldırabiliyorum. Artık kızımla daha rahat gezebiliyoruz. Okuluna ve fizyoterapiste giderken zorlanmıyoruz" dedi.