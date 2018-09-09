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İhlale ‘drone’lu tespit

Giriş Tarihi: 9.9.2018
İhlale ‘drone’lu tespit

ISPARTA'DA trafik polisinin drone ile yaptığı uygulamaları kapsamında, kural ihlali yapan sürücülere ceza havadan geldi. Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından, kentte drone eşliğinde kırmızı ışık ihlali yapan sürücülere yönelik denetim yapıldı. Uygulamaya 2 trafik ve 1 drone ekibi olmak üzere toplam 3 ekip halinde 6 polisin katıldı.

9 SÜRÜCÜYE CEZA
Kentte trafik yoğunluğunun en fazla olduğu Kolçelik Kavşağı bölgesinde 1 saat boyunca yapılan drone ile yapılan uygulamalar çerçevesinde 9 araç sürücüsüne 'kırmızı ışıkta geçmek' maddesinden işlem yapıldığı öğrenildi. Yapılan uygulamalarda 9 sürücüye toplam 2 bin 115 TL idari para cezası uygulandığı belirtildi. Emniyetten yapılan açıklamada uygulamaların zaman zaman farklı yer ve saatlerde devam edeceği, asıl amacın trafikte kırmızı ışık konusunda duyarlılık oluşturmak olduğu vurgulandı.

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İhlale ‘drone’lu tespit
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