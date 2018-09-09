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tehlike saçıyor

Konyaaltı’nda kullanılmayan tehlike saçıyor. Demir korkuluklar da vatandaşı engellemiyor

FURKAN YAZICI Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 9.9.2018
İskele tehlike saçıyor
Antalyalya Konyaaltı sahilindeki eski tehlike saçıyor Plajda kaderine terk edilmiş iskeleye çıkan vatandaşlar tehlikeye rağmen denize atlıyor. Vatandaşların kullanmasını engellemek için iskeleye demir korkuluklarla yapılan kafes bile caydırıcı olmadı. Sahilde görüntü kirliliğine neden olan kafes ve iskele etrafına takılan uyarı levhaları da işe yaramadı.

SAĞLIĞA TEHDİT
Kullanılmayan iskele bakımsız haliyle vatandaşların sağlığını tehdit ediyor. İskelenin demir uzantıları paslanmış vaziyetteyken vatandaşlar paslı demirlerin üzerinde yürüyor. İskelenin ucube görüntüsünün 'nın dünyaca ünlü plajlarına yakışmadığını belirten vatandaşlar, görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılmasını istiyor.

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İskele tehlike saçıyor
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