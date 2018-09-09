Kaçaklar kaçamadı

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a geçen hafta verdiği talimatla kaçak dershanelerle bir kez daha gündeme geldi. Dershanelerin kapatılmasından sonra eğitim danışmanlık hizmeti adı altında kurulan ve öğrencilere çeşitli sınavlara hazırlık adı altında izinsiz kurs veren kaçak merkezlere denetimler artırıltdı. Antalya Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, 2018 yılında yapılan denetimlerde 2 milyon TL'nin üzerinde para cezası uygulandığını açıkladı.

ÖZEL DERS DE YASAK

Arslan, ceza alan kurslar arasında tamamen kaçak ve korsan faaliyet yapanların yanı sıra, Milli Eğitim'den bir branşta izin alıp bunun dışına çıkanların da tespit edildiğini söyledi. Arslan, "Adam eğitim danışmanlık kurumu demiş, orada sınavlara hazırlık eğitimi veriyor. Bunlara fırsat vermiyoruz" dedi. Öğretmenlerin özel ders adı altında kurs vermesinin de yasak olduğunu belirten Arslan, "Bu da kaçak kurs etkinliğine giriyor. Özel okullarda çalışanlar sadece kendi öğrencilerinden ihtiyaç duyanlara okullarının bilgisi dahilinde ve izniyle ücretsiz ders verebilir. Devlette kayıtlı öğrenciler için de tüm okullarda ücretsiz kurslar açılıyor" diye konuştu. Milli Eğitim Müdürü Arslan, "Hiç kimse devletin yetkilendirdiği bir alanın dışında faaliyet yapamaz. Örneğin belediyelerimiz yapıyor ama Milli Eğitim Bakanlığı'nın izniyle yapıyor. Onlar da para almıyor. Kimse kalkıp çok talep var gibi söylemlerle, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan izinsiz kurs veremez" ifadelerini kullandı.