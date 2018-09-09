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Kadın çiftçilerin final yolculuğu

Giriş Tarihi: 9.9.2018
Kadın çiftçilerin final yolculuğu
AntalyaLYA Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kadın Çiftçiler Yarışıyor 3. Bilgi ve Kültür Yarışması'nın, finali yapıldı. Yarışmaya , Yüksel Özen, Huriye Taşçı, Nurgül Gülmez, Şeyma İşler, Teslime Layık, Dilek Aktaş ve Zübeyde Akdağ katıldı. Sorulan 15 sorudan 11'ini doğru yanıtlayan Elif Karasu 110 puanla birinci olarak 13 Ekim günü yapılacak olan Antalya yarı finalinde Kaş'ı temsil etme hakkı kazandı ve 2 bin liralık ödülün de sahibi oldu. Dereceye giren yarışmacılara çeşitli hediyeler verildi.
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Kadın çiftçilerin final yolculuğu
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