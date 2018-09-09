Kadın çiftçilerin final yolculuğu

Antalya
LYA Büyükşehir Belediyesi ile Antalya
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kadın Çiftçiler Yarışıyor 3. Bilgi ve Kültür Yarışması'nın, Kaş
finali yapıldı. Yarışmaya Elif Karasu
, Yüksel Özen, Huriye Taşçı, Nurgül Gülmez, Şeyma İşler, Teslime Layık, Dilek Aktaş ve Zübeyde Akdağ katıldı. Sorulan 15 sorudan 11'ini doğru yanıtlayan Elif Karasu 110 puanla birinci olarak 13 Ekim günü yapılacak olan Antalya yarı finalinde Kaş'ı temsil etme hakkı kazandı ve 2 bin liralık ödülün de sahibi oldu. Dereceye giren yarışmacılara çeşitli hediyeler verildi.