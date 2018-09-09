Maceranın tek adresi

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Saklıkent Kanyonu, küçüklü büyüklü şelaleler ve dik yamaçlardan oluşan zorlu parkuru ile macera tutkunlarının uğrak noktası oldu. Seydikemer Belediyesi tarafından işletilen kanyona 200 metrelik köprüyle ulaşılıyor. Ziyaretçiler, eşsiz güzellikteki doğaya can veren sudan halat yardımıyla geçiyor. Turistler, burada küçüklü büyüklü şelaleler ve dik yamaçlardan oluşan doğal parkuru aşmanın heyecanını yaşıyor. Macera tutkunları kanyon çıkışında rafting, zipline ve bungee jumping gibi aktivitelere de katılabiliyor.

ZİYARETÇİ YÜZDE 10 ARTTI

Seydikemer Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Ali Türkan, geçen yıl 510 bin kişinin ziyaret ettiği Saklıket Kanyonu'nda bu yıl ziyaretçi sayısının ağustos sonu itibariyle yüzde 10 artarak 438 bine ulaştığını söyledi.