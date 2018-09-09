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nın tek adresi

’daki , şelalesi ve dik yamaçlı parkuru ile nın adresi oldu

Giriş Tarihi: 9.9.2018
Maceranın tek adresi

'nın Seydikemer ilçesindeki , küçüklü büyüklü şelaleler ve dik yamaçlardan oluşan zorlu parkuru ile tutkunlarının uğrak noktası oldu. Seydikemer Belediyesi tarafından işletilen kanyona 200 metrelik köprüyle ulaşılıyor. Ziyaretçiler, eşsiz güzellikteki doğaya can veren sudan halat yardımıyla geçiyor. , burada küçüklü büyüklü şelaleler ve dik yamaçlardan oluşan doğal parkuru aşmanın heyecanını yaşıyor. Macera tutkunları kanyon çıkışında rafting, zipline ve bungee jumping gibi aktivitelere de katılabiliyor.

ZİYARETÇİ YÜZDE 10 ARTTI
Seydikemer Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Ali Türkan, geçen yıl 510 bin kişinin ziyaret ettiği Saklıket Kanyonu'nda bu yıl ziyaretçi sayısının ağustos sonu itibariyle yüzde 10 artarak 438 bine ulaştığını söyledi.

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Maceranın tek adresi
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