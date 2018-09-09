Tarihi er meydanı

Antalya'nın Elmalı ilçesinde bu yıl 666'ncısı düzenlenen yağlı güreşler başladı. Ömer Paşa Camisi'nde Mevlid-i Şerif okutuldu. Ardından Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin ile 666. Elmalı Güreşleri Ağası Tarık Sarvan, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Başkan Öztekin, Elmalı güreşlerinin 'Türk'ün ilk er meydanı' olarak bilindiğini söyledi. Tarihi Elmalı güreşlerinin 666'ncısını gerçekleştirmekten dolayı kendilerini çok şanslı nitelendiren Öztekin, organizasyona destek verenlere ve tüm güreşseverlere teşekkür etti. Daha sonra Kırkpınar başpehlivanı Recep Gürbüz'ün mezarı başında, oğlu başpehlivan Ali Gürbüz ve protokol üyeleri yapılan duaya katıldı.

70 BAŞPEHLİVAN KATILDI

666'ncı Elmalı Yağlı Güreşleri'nin ilk gününde alt boylarda yaklaşık 450 pehlivan güreş tuttu. Bugün başpehlivanlık mücadelesiyle sona erecek güreşlere 70'den fazla başpehlivan ve çeşitli bölgelerden bin 500'ün üzerinde pehlivan katılıyor.