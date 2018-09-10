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Alanya’da mango hasadı başladı

Giriş Tarihi: 10.9.2018
Alanya’da mango hasadı başladı
Antalya'NIN Alanya ilçesinin tropikal iklime sahip olması nedeniyle tropikal meyve ağaçları adeta kazanç kapısına dönüştü. Geçtiğimiz ay avokado hasadının başlamasının ardından şimdide bir başka tropik meyve olan mango hasadı başladı. Alanya Ziraat Odası Başkanı Turgut Musluoğlu, ilçede yaklaşık 25 çeşit tropik bitki yetiştirildiğini söyledi. Musluoğlu, "Ürünün piyasası iyi, her bölgede ürün yetişmiyor. Ziraat odası olarak hangi bölgelerde verim alınabileceği konusunda yaptığı araştırmaları üreticilerimiz talep ederse kendileriyle paylaşırız" dedi.
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Alanya’da mango hasadı başladı
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