Alanya’ya 704 milyon lira

Antalya
Büyükşehir Belediyesi, Alanya'ya 4 yıl içinde 505 milyon liralık yatırım yaptı. Karayolları ile birlikte yatırımın büyüklüğü 704 milyon liraya ulaştı. Büyükşehir, öncelikle Alanya'nın hizmet açığının kapatılması için personel, bina ve fiziki şartları yerine getirdi. Büyükşehir Belediyesi, rutin işleri bir taraftan yürütürken, ilçelerin temel sorunlarını da tespit edip, projelendirdi. Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda Alanya Toptancı Hali
projesini Türkler Mahallesi sınırları içinde hayata geçirildi. Toplam 154 dönüm alana sahip Alanya Toptancı Hali inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Alanya, Demirtaş, Konaklı ve Payallar hallerinin birleştirilmesinin yanı sıra üretici ile tüccarın buluşmasına katkı sağlayacak proje 100 milyon liraya mal olacak. Türkler'de Alanya'nın çöpünden elektrik üretecek son teknoloji katı atık bertaraf tesisinin inşaatına başladı. ASAT Alanya'da içme suyu, yağmur suyu, arıtma tesisleri ve kanalizasyon hizmetlerine 4 yılda yaklaşık 200 milyon liralık yatırım yaptı. Alanya şehir içi trafiğine büyük rahatlama getiren Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı Telekom ve Ticaret Lisesi katlı kavşakları hizmete açıldı. Dim Vadisi'ndeki 12 mahalleyi bir birine bağlayan ayrıca bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin kullandığı Ak Köprü hizmete açıldı. 10 milyon liraya mal olan köprü ile baraj etrafındaki mahallelerin ulaşım çilesi son buldu. SOSYAL TESİSLER
Alanya'ya tedaviye gelen hastaların yakınları için 48 yataklı Hasta Yakınları Sosyal Tesisi inşa eden Büyükşehir Belediyesi, Antalya
'dan sonra ikinci aşevini 4 milyon liralık yatırımla Alanya'ya açtı. Antalya'nın ikinci kadınlar plajı olarak Alanya'da açılan Aysultan Kadınlar Plajı Alanya ve Gazipaşa'daki kadınların gözdesi oldu. Alanya genelindeki 450 mezarlık tek tek elden geçirildi. Alanya'ya, Büyükşehir Belediyesi, ASAT ile birlikte 4 yılda toplam 505 milyon liralık yatırım yaptı. Karayolları işbirliğiyle yapılan kavşak projeleri ile bu rakam 704 milyon liraya ulaştı.