Antalya’ya özel beste yapacak

19'uncu Uluslararası Antalya
Piyano Festivali, 8'inci gününde Fahir Atakoğlu
ve Şef Gürer Aykal yönetimindeki Antalya Devlet Senfoni Orkestrası
'nı ağırladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
'in ev sahipliği, dünyaca ünlü şef Gürer Aykal'ın sanat yönetmenliğini üstlendiği festivalin 8'inci gününde, Fahir Atakoğlu ve Antalya
Devlet Senfoni Orkestrası, 'Film Müzikleri' konseri ile sahne aldı. ASKERDE ARKADAŞ OLDULAR
Konser sonrası Şef Gürer Aykal ve Fahir Atakoğlu'na teşekkür plaketi takdim eden Başkan Türel, Fahir Atakoğlu'nun askerde en yakın arkadaşı olduğunu söyledi. Türel, "Ondan müzikle ilgili çok şey öğrendim, Burada hepinizin huzurunda Sevgili Fahir'i borçlandıralım, ondan bir tane de Antalya bestesi isteyelim" dedi. Atakoğlu "Seve seve" cevabını verince, salondaki tüm izleyiciler uzun süre ayakta alkışladı. UNUTULMAZ ESERLER
FAHIR Atakoğlu eşi Tulin Atakoğlu için yazdığı Sır eserini tüm sevenlere ithaf etti. Atakoğlu'nun unutulmayan müzikleri, Demirkırat, Anadolu, Med Cezir, Yeşilada, And Places, Gözyaşı, Sarı Zeybek, Cumhuriyet ve Lal eserleri ise sanatseverleri coşku ve duygu dolu anlar yaşattı. 2 saate yakın sahnede kalarak Antalyalı sanatseverlere muhteşem bir gece yaşatan Fahir Atakoğlu ve Şef Gürer Aykal, orkestra ile birlikte davetlileri selamladı.