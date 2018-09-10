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’ya özel beste yapacak

Ünlü müzisyen , Başkan ’in ‘’ya özel bir beste’ isteğini yerine getireceğini söyledi

Giriş Tarihi: 10.9.2018
Antalya’ya özel beste yapacak
19'uncu Uluslararası Antalya Piyano Festivali, 8'inci gününde ve Şef Gürer Aykal yönetimindeki 'nı ağırladı. Büyükşehir Belediye Başkanı 'in ev sahipliği, dünyaca ünlü şef Gürer Aykal'ın sanat yönetmenliğini üstlendiği festivalin 8'inci gününde, Fahir Atakoğlu ve Devlet Senfoni Orkestrası, 'Film Müzikleri' konseri ile sahne aldı.

ASKERDE ARKADAŞ OLDULAR
Konser sonrası Şef Gürer Aykal ve Fahir Atakoğlu'na teşekkür plaketi takdim eden Başkan Türel, Fahir Atakoğlu'nun askerde en yakın arkadaşı olduğunu söyledi. Türel, "Ondan müzikle ilgili çok şey öğrendim, Burada hepinizin huzurunda Sevgili Fahir'i borçlandıralım, ondan bir tane de Antalya bestesi isteyelim" dedi. Atakoğlu "Seve seve" cevabını verince, salondaki tüm izleyiciler uzun süre ayakta alkışladı.

UNUTULMAZ ESERLER
FAHIR Atakoğlu eşi Tulin Atakoğlu için yazdığı Sır eserini tüm sevenlere ithaf etti. Atakoğlu'nun unutulmayan müzikleri, Demirkırat, Anadolu, Med Cezir, Yeşilada, And Places, Gözyaşı, Sarı Zeybek, Cumhuriyet ve Lal eserleri ise sanatseverleri coşku ve duygu dolu anlar yaşattı. 2 saate yakın sahnede kalarak Antalyalı sanatseverlere muhteşem bir gece yaşatan Fahir Atakoğlu ve Şef Gürer Aykal, orkestra ile birlikte davetlileri selamladı.
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Antalya’ya özel beste yapacak
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