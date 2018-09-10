Borç aldı çivi çakmadı

Antalya
'nın CHP'li Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül
'ün ilçede tepki toplayan çalışmalarına bir yenisi daha eklendi. Kuzdere'ye yapılacak kültür merkezi için 2017 yılı Ağustos ayında belediye bütçesiyle tamamlamak için 6.7 milyon lira borçlanma yetkisi alan Başkan Gül, son dakika değişikliğine gitti. Kemer Belediyesi
'nin eylül ayı meclis toplantısında kültür ve alışveriş merkezinin yap-işlet-devret modeliyle ihaleye çıkarılması CHP'lilerin oyları ile karara bağlandı. AK Partili
meclis üyelerinin ret oyuna karşın oy çokluğu ile alınan karara göre, projenin yapılmasına karşılık yüklenici firmaya alışveriş merkezi 29 yıllığına yap-işlet-devret modeliyle verilecek. Projeyle ilgili meclis üyelerine bilgi veren CHP'li Gül, "Önümüzdeki günlerde yapım ihalesini gerçekleştireceğiz ve inşaata başlanacak. Ticari kısmında yap-işlet-devret modeli uygulanacak. Kültür merkezi ve ibadet merkezi belediyemizin tasarrufunda olacak" dedi. BİZİ HAKLI ÇIKARDI
AK Parti Kemer İlçe Başkanı İsmail Selami Minta da basın toplantısı düzenleyerek CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Gül'ü eleştirdi. Borçlanma yetkisi istendiği zaman ortada proje olmadığı için ret oyu verdiklerini hatırlatan Başkan Minta, "Bu projeleri yapmak gibi bir niyetlerinin olmadığını biliyorduk. Tarih bizi haklı çıkardı. İtirazlarımıza rağmen borçlanma yetkisi alındı. Çekilen kredinin nereye harcandığı bize anlatılmalı. Şimdi 29 yıllığına burayı kiraya verecekler. Zaten 10 yıldır Kemer'i kararttı" dedi. Minta, Gül'e seslenerek, "Kemer'in 29 yıllık geleceğine dokunma" diye konuştu. EVLERE ŞENLİK YÖNETİM
Kemer'in kurtuluşunun 2019 seçimlerde Mustafa Gül'ü belediyenin başından uzaklaştırmak olduğunun altını çizen Minta, "Kemer'de evlere şenlik bir belediye başkanı var. Yaptığı usulsüz kanun tanımaz işleri takip etmekten biz bile zorlanıyoruz. Kemer'i AK belediyecilikle tanıştırıp ilçemizi hak ettiği yere getireceğiz. Bundan kuşkumuz yok" dedi. Kemer Belediyesi'nin esnafa 50-60 milyon lira borcu olduğuyla ilgili duyumlar aldıklarını, belediyenin işçisinin maaşını ödeyemez duruma düştüğünü vurgulayan Minta, "Mustafa Gül'ün 6 ayı kaldı. Giderayak ne yaparsam kârdır hesabında. Bu işe müsaade etmeyeceğiz. Bütün yaptıklarını burnundan fitil fitil getireceğiz" diye konuştu. Minta, belediyenin gelir elde etmek için Kemer Otogarı'nda davayla iptal olan bir alanda pazar yeri
kurup kiraya verme girişiminde olduğunu da açıklayarak, "Pazarcıdan para toplanıyor. Bu çiftlik bank gibi bir olay. Belediye gücü kullanılarak esnafı resmen dolandırılmaya çalışılıyor. Amaç pazar yeri yapmak değil rant elde etmek. Bu işin peşindeyiz. Bugün başsavcılıkla ve emniyet ile bu konuyu konuşacağız. Biz pazarcı esnafını bu kendini bilmezlere soydurmayacağız" şeklinde konuştu. NERGİZ İSYAN ETTİ
TOPLANTIYA katılan AK Partili meclis üyesi Yunus Nergiz de borçlanma yetkisi istenen toplantıda Mustafa Gül ile gerginlik yaşadıklarını anlattı. Nergiz, "Bize bu projelerin inşaatını belediye olarak yapacaklarını, sadece dışarıdan malzeme alınacağını söylediler. Biz, ortada proje olmadığını, ihale aşamasına geldikten sonra borçlanma yetkisi alınması gerektiğini söyledik. Ama bizi dinlemedi. Bize 2 sunum gösterdi. Biz ret vermemize rağmen borçlanma yetkisi aldı" ifadelerini kullandı. Nergiz, borçlanma yetkisinde CHP'li Gül ile mecliste tartıştığı için salon dışına zorla çıkartılmıştı.