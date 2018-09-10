Düğünde haciz şoku

Antalya
'da üçüncü kez dünya evine giren kişinin düğünündeki takılara, damadın ikinci evliliğinden dünyaya gelen çocuğunun nafakasını ödemediği gerekçesiyle haciz işlemi uygulandı. Düğünde damadın üzerindeki ve takıda toplanan 103 lira 95 kuruş ile alyans haczedildi. TAKILAR ÇALINMIŞ
Muratpaşa ilçesinde yaşayan Semra Ç., yaklaşık 2.5 yıl evli kaldığı ve bir çocuklarının olduğu araç kiralama şirketi sahibi 36 yaşındaki Mert T'nin (36) nafaka parasını ödemediği iddiasıyla yasal yollara başvurdu. 50 bin liralık nafaka parasının alınması için icra işlemi başlatıldı. İcra Dairesi, Mert T.'nin üçüncü kez dünya evine girdiği düğünde takılacak takı para ve değerli eşyaların haczine karar verdi. Damat ve gelin davetlilerin alkışları eşliğinde düğünün yapılacağı alana geçti. Takı töreninin ardından haciz memurları damadın üzerinden çıkan ve takıda takılan 103 lira 95 kuruş ve alyans yüzüğü haczetti. Haciz heyetinin takıların az olduğunu söylemesi üzerine, düğün tarafı takıların gelin odasından çalındığını söyledi. AİHM'YE KADAR GİDECEK
Semra Ç.'nin avukatı Erdal Yiğit, "Düğünde yapılan hacizde damadın üzerinden 53 lira 95 kuruş ve düğünde takılan 50 lira çıktı. Ama ne hikmetse orada takılan takıların hepsi çalınmış" diye konuştu. Semra Ç. ise mağdur kadınların sesi olmak için böyle bir yolu tercih ettiğini söyledi. Kendisi gibi benzer sorunlar yaşayan anneler olduğunu dile getiren Semra Ç, gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) kadar konuyu taşıyacağını söyledi.