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Elmalı’da gülen oldu

Giriş Tarihi: 10.9.2018
Elmalı’da gülen Orhan Okulu oldu
Antalya'NIN Elmalı ilçesinde bu yıl 666'ncısı düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazandı. Bu yıl Kırkpınar'da başpehlivanlığa ulaşan Okulu, Elmalı'da da adını zirveye yazdırdı.

TARİHİ BAŞARI
72'si başpehlivan olmak üzere bin 600'ün üzerinde güreşçinin mücadele ettiği Elmalı'da en ilgi çekici mücadele yarı finalde gerçekleşti. Orhan Okulu, rakibi Nedim Gürel'i kısa sürede saf dışı bırakırken, diğer yarı finalde ile 2 saati aşkın süren mücadelede ayakta alkışlandı. Balaban adını finale yazdıran isim oldu. İki başarılı sporcudan Orhan Okulu, rakibinin yarı finaldeki yorgunluğundan da faydalanarak üstünlüğünü kabul ettirdi ve kürsünün en üstünde yer aldı. Türk güreşlerinin ilk er meydanı olarak bilinen Elmalı'da Orhan Okulu, ikinci kez Altın Kemer'in ebedi sahibi oldu.
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Elmalı’da gülen Orhan Okulu oldu
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