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Eş katili 18 yılla yargılanacak

ERDOĞAN ÖZTÜRK Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 10.9.2018
Eş katili 18 yılla yargılanacak
Antalya'DA 4 Haziran'da eve alkollü geldiğini iddia ettiği imam nikahlı eşi 30 yaşındaki 'ı kalbinden bıçaklayarak öldüren 28 yaşındaki Nurcan Saraç'ın, 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası ile yargılanması istemi ile dava açıldı.

KENDIMI SAVUNMAK IÇIN
İddianamede çiftin evde tartışma yaşadığı, Nurcan Saraç'ın evdeki odaya kendisini kilitlediği, Cengiz Aydın'ın kapıyı kırarak içeri girmesinden sonra yaşanan boğuşmada genç kadının elindeki bıçağı Cengiz Aydın'ın kalbine sapladığı belirtildi. Saraç'a 'Meşru müdafaa' istenmezken 'Haksız tahrik' indirimi istendiği görüldü. Saraç, poliste verdiği ifadesinde, "Kendimi savunmak amaçlı bıçağı rast gele salladım. Kalbine saplanmış. Çok pişmanım" demişti.
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Eş katili 18 yılla yargılanacak
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