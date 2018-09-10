Fethiyespor yıkıldı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup
'ta evinde 2-0 öne geçtiği maçta Konya Anadolu Selçukspor'la son 10 dakikada yediği gollerle 2-2 berabere kalan Fethiyespor
büyük hayal kırıklığı yaşadı. Galibiyete çok yaklaşmasına rağmen 1 puana razı olan lacivert-beyazlılarda futbolcular ve teknik ekip 90 dakika bitiminde yıkıldı. 2 ŞOK GOLLE 2 PUAN GITTI
Fethiyespor'un gollerini 51'inci dakikada Fahri ve 55'inci dakikada Ensar kaydederken konuk ekip 81'inci dakikada Çağatay'ın golüyle farkı bire indirdi. Aynı futbolcu 90+1'de bir kez daha sahneye çıkarak sonucu 2-2 olarak belirledi. Fethiyespor'da 90'ıncı dakikada Yiğit kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Teknik direktör Levent Eriş
, bu maçı bir an önce unutacaklarını söyledi. Eriş, "Sahamızda oynadığımız ilk maçı 3 puanla bitirmeye çok yaklaşmıştık. Ligin başındayız. Kayıpları telafi edeceğiz" dedi.