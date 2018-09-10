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Hedef

’in 5’inci haftasında 16 Eylül Pazar günü ’le karşılaşacak olan , zorlu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Korkmaz, dayanıklılık antrenmanlarına ağırlık veriyor

Giriş Tarihi: 10.9.2018
Hedef Başakşehir
Spor Toto 'in 5'inci haftasında 16 Eylül Pazar günü saat 17.00'de deplasmanda 'le karşılaşacak olan Antalyaspor, teknik direktörü yönetiminde bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra tüm futbolculara polar saatleri takılarak dayanıklılık koşularına geçildi.

KALECILER AYRI ÇALIŞIYOR
Dayanıklılık koşusunda futbolcuların nabızları kontrol altında tutuldu. Kaleciler Ruud Boffin ile Enes Sancar Şahin, kaleci antrenörü Nezih Ali Boloğlu gözetiminde ayrı olarak çalıştı. Antrenmana dün gece Alanyaspor ile oynanan hazırlık maçında forma giyen oyuncular katılmadı.
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