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Makam aracı ve şoförünü iade etti

Giriş Tarihi: 10.9.2018
Makam aracı ve şoförünü iade etti
İl Genel Meclis Başkanı , kamu araçlarında tasarruf hamlesi kapsamında makam aracını ve şoförünü iade edeceğini açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kamu araçlarında tasarrufa gidileceği yönündeki açıklamasının ardından Isparta İl Genel Meclis Başkanı Ali Bolat, makam aracını iade ettiğini söyledi. Başkan Bolat, "Bakanımızın çağrısına destek veriyoruz. Ve bu sebeple kiralık olan araç ve şoförümüzü iade ettik. Artık kendi şahsı aracımı kullanacağım. Isparta'da da destek artacaktır" ifadelerini kullandı.
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Makam aracı ve şoförünü iade etti
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