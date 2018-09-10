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Mühendislik harikası tiyatro

Giriş Tarihi: 10.9.2018
Mühendislik harikası tiyatro
Antalya'DA günümüze kadar ayakta kalmış ender antik tiyatrolardan birine ve su kemerlerine sahip Aspendos , asırlara meydan okuyor. Aspendos, oturma sıraları ile sahne binası bir bütün olarak yapılan antik tiyatro, bir kilometre uzunluğundaki su kemerleri ile dikkati çekiyor. Aspendos Antik Kenti Kazı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Veli Köse, şehrin bir liman kenti olduğunu ve kazılarımız ilerlediğinde dükkanların ilk kullanımı hakkında daha farklı şeyler söyleyebileceğiz" dedi.
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