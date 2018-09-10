Oğlu ile birlikte boğuluyordu

Antalya
'NIN Alanya ilçesinde birlikte denize girdiği oğlunun boğulma tehlikesi geçirdiğini gören baba, oğlunu kurtarmak isterken kendisi de boğuluyordu. Olay, Alanya İncekum Plajı'nda meydana geldi. Alanya'ya tatile gelen Ender Ö., oğluyla birlikte denize girdi. Dalga ve akıntının etkisiyle açılan oğlunun boğulma tehlikesi geçirdiğini fark eden Ender Ö., onu sığ alana getirmek için yanına gitti. Ender Ö. yüzme bilmediği için kendisi de boğulma tehlikesi geçirince 'İmdat' diyerek yardım istedi. Baba-oğlun suyun içinde çırpındığını gören vatandaşlar ve cankurtaran yardıma koştu. KIYIDAKI ANNE ŞOKA GİRDİ
Vatandaşlar tatilciyi kollarından tutarak su yüzüne çıkartırken, sahilde bekleyen eşi gözyaşları içerisinde kurtarılma anını izledi. Oldukça fazla su yuttuğu gözlenen baba ve oğlunun durumunu gören anne ise bir oğlunun, bir de eşinin yanına gitti. Şokta olan anne, doktor gelinceye kadar eşinin ve oğlunun yanından bir an olsun ayrılmadı. Baba ve oğul, sahile gelen doktorun kontrolü sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı.