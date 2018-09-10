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Okul heyecanı bugün başladı

Giriş Tarihi: 10.9.2018
Okul heyecanı bugün başladı
Antalya'DA 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı bugün anaokulu, ilkokul 1, ortaokul 5, liselerde hazırlık ve 9'uncu sınıf öğrencilerinin okullarına uyum süreci amacıyla başlıyor. 17 Eylül Pazartesi günü çalacak ilk ders ziliyle birlikte Batı 'nde ise toplam 709 bin 608 öğrenci okula 'merhaba' diyecek. İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, erken okula başlayacak olan anaokulu öğrenci sayısının 55 bin, ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıf öğrenci sayılarının 33'er bin, dokuzuncu sınıf öğrenci sayısının da 26 bin civarında olacağını kaydetti.
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