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Polisten kaçtı ters yola saptı

Giriş Tarihi: 10.9.2018
Polisten kaçtı ters yola saptı
'da, sürücüsünün, polisin uygulama noktasından kaçıp ters yöne girdiği hafif ticari araç, otomobille çarpıştı. Tefenni'den Burdur yönüne giden Ali G. (34), trafik polislerini görünce, yönetimindeki 15 ND 677 plakalı hafif ticari araçla geri geri gitti. Ardından da dönüp, ters istikamette ilerlemeye başladı. Ali G. yönetimindeki araç, kendi şeridinde seyreden (46) yönetimindeki 32 HR 100 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

1 KİŞİ AĞIR YARALI
Kazada, Yalçın Uyan, (32), Suriye uyruklu Khaled Alyanef (28) ve Navaz Nuef İzzettin (22) otomobilde sıkıştı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen Burdur Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan Khaled Alyanef'in durumunun ciddi olduğu belirtildi.
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Polisten kaçtı ters yola saptı
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