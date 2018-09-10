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Zemine makyaj

ve Rizespor maçlarında kötü bir görüntü veren ’nun çimleri bakıma alındı. Düzenleme Sivas maçına yatişecek

Giriş Tarihi: 10.9.2018
Zemine makyaj
SÜPER Lig'in ilk iki haftasında oynanan ve Rizespor maçlarında kötü bir görüntü veren Antalya Stadyumu'nun çimleri bakıma alındı. 'ün göreve gelmesinin ardından zemini bakıma alan kırmızı- beyazlı kulüp, güney kale önündeki çim zemini yeniledi. Çalışmalarla ilgili olarak Antalyaspor Kulübü'nden yazılı bir açıklama yapılırken, "Zemine döşenen çimler, Başkanımız Ali Şafak Öztürk'ün geçen yıl verdiği talimatla Atilla Vehbi Konuk Tesislerimizde oluşturulan çim fidanlığından temin edildi. maçından sonra Başkanımız Ali Şafak Öztürk'ün talimatı ile bozuk olan Güney Kale tarafındaki zemindeki çimler söküldü ve alt zemin temizlendi. doğu tarafındaki çim fidanlığında ekili olan çimler de kalıp halinde kesilerek stadyuma götürüldü" ifadelerine yer verildi. Çalışmayı yürüten ekibin sorumlusu Oğuz Baysal, "Çimleri söktüğümüzde alt zemindeki kil katmanın da bozuk olduğunu gördük ve temizledik. Geçen yıl Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nin Doğu bölümünde oluşturduğumuz çim fidanlığı sayesinde işçilik ve nakliye dışında bir masraf da olmadı" diye konuştu.
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Zemine makyaj
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