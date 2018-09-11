3 cinayete 3 müebbet

Antalya NTALYA'DA boşanmak isteyen eşi ile kayınpederi ve baldızını öldüren, kayınvalidesini ağır yaralayan damada 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıl hapis cezası verildi. Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi 'ndeki duruşmaya tutuklu yargılanan sanık Tacit Öz , kayınvalidesi Aliye İçoğlu ile avukatları katıldı. Cinayet leri tasarlayarak işlemediğini iddia eden Öz, "Tasarlayarak yapsam oraya tek başıma gitmezdim. Ayrıca herkesin görebileceği bir yerde değil, apartman boşluğunda onları öldürürdüm. Çevremdeki herkesin eşime sevgimi ve ailesine düşkünlüğümü bildirdi" diyerek kendisini savurdu.

AYRICA 20 YIL CEZA DAHA ALDI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa eşi Dilem Öz, kayınpederi Mevlüt ve baldızı Demet İçoğlu Akkaya'yı 'tasarlayarak öldürme' suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet, kayınvalidesi Aliye İçoğlu'nu 'tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan da 20 yıl hapis cezası verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

KONYAALTI ilçesi Hurma bölgesinde 2 Haziran 2017'de Tacit Öz (46), boşanmak isteyen eşi Dilem Öz, kayınpederi Mevlüt İçoğlu ve baldızı Demet İçoğlu Akkaya'yı silahla öldürmüş, kayınvalidesi Aliye İçoğlu'nu ağır yaralamıştı. Olayda yaralanan Tacit Öz, tedavi için gittiği özel hastanede yakalanmıştı.

MEZARLIĞA GİDECEK

KARARIN ardından gözyaşı döken ve olaydan tek sağ kurtulan kayınvalide Aliye İçoğlu, mezarlığa giderek eşi ve kızlarına müjdeyi vereceğini belirtti. İçoğlu, "Çocuklarımın kemikleri sızlamayacak, rahat edecekler" dedi. Adliye çıkışında ise öldürülen baba ve kızlarının fotoğraflarını taşıyan Kadın Meclisi Derneği üyeleri, mahkeme kararından memnuniyet duyduklarını belirtti.