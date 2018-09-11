3 cinayete 3 müebbet

AYRICA 20 YIL CEZA DAHA ALDI
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa eşi Dilem Öz, kayınpederi Mevlüt ve baldızı Demet İçoğlu Akkaya'yı 'tasarlayarak öldürme' suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet, kayınvalidesi Aliye İçoğlu'nu 'tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan da 20 yıl hapis cezası verdi.
OLAYIN GEÇMİŞİ
KONYAALTI ilçesi Hurma bölgesinde 2 Haziran 2017'de Tacit Öz (46), boşanmak isteyen eşi Dilem Öz, kayınpederi Mevlüt İçoğlu ve baldızı Demet İçoğlu Akkaya'yı silahla öldürmüş, kayınvalidesi Aliye İçoğlu'nu ağır yaralamıştı. Olayda yaralanan Tacit Öz, tedavi için gittiği özel hastanede yakalanmıştı.
MEZARLIĞA GİDECEK
KARARIN ardından gözyaşı döken ve olaydan tek sağ kurtulan kayınvalide Aliye İçoğlu, mezarlığa giderek eşi ve kızlarına müjdeyi vereceğini belirtti. İçoğlu, "Çocuklarımın kemikleri sızlamayacak, rahat edecekler" dedi. Adliye çıkışında ise öldürülen baba ve kızlarının fotoğraflarını taşıyan Kadın Meclisi Derneği üyeleri, mahkeme kararından memnuniyet duyduklarını belirtti.