BATI Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB), Rusya'ya 345 milyon dolarlık sefer düzenlemeye hazırlanıyor. Moskova'da World Food Moscow Fuarı'na katılacak olan BAİB, burada gerçekleştireceği çalışmalarla ihracat rakamlarını eski günlerine döndürmeyi hedefliyor. Fuara Batı Akdenizli yaş meyve sebze ihracatçılarıyla birlikte katılacak olan BAİB, bölgenin ihraç ürünlerini tanıtmanın yanı sıra, süpermarket zincirlerinin üst düzey yetkilileri ve meyve sebze ithalatçılarıyla da görüşmeler gerçekleştirecek.

YENİ HEDEFLER

Fuarın Batı Akdeniz ihracatı için büyük önem taşıdığını ifade eden BAİB Başkanı Hakkı Bahar, "Bölgemiz adına önemli iş görüşmelerinin yanı sıra Rusya devlet yetkilileri ile üst düzey görüşmelerde gerçekleştireceğiz. Bu fuar Rusya'nın komşu ülkelerine olan ihracatımız açısında da önemli" dedi. Geride kalan 8 ayda yüzde 146.6 artışla gerçekleşen 78.7 milyon dolarlık ihracatın yılsonunda 100 milyon dolara ulaşmasını beklediklerini ifade eden Bahar, "Rusya'ya olan ihracatımızda asıl artışın 2019 yılında gerçekleşmesini bekliyoruz. Bu yıl 100 milyon dolara, 2019 yılında 200 milyon dolara, takip eden yıllarda da daha önce olduğu gibi 300 milyon dolarlı rakamlara ulaşmak istiyoruz" diye konuştu.