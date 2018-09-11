Başarılı öğrenciye İrban’dan ödül

Antalya
LYA'NIN Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Ali İrban, ilçede eğitim gören ve LGS'de dereceye giren öğrencilere plaket vererek kitap hediye etti. "Başarı mutlaka ödüllendirilmeli" diyen Başkan İrban, "Kurumum ve şahsım adına okullarımızın ve öğrencilerimizin her zaman yanında olduğumuzu ifade ediyorum. Başarılı
öğrenciler Eda Şahin, Nasuh Kişşik, İrem Kaya, Beyza Timur, Aybike Nur Keskin, Elif Ços ve Edan Erkış başta olmak üzere tüm çocuklarımızın yolları ve bahtları açık olsun" diye konuştu.