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Emekli bankacı kaat’ı sergisi açtı

Giriş Tarihi: 11.9.2018
Emekli bankacı kaat’ı sergisi açtı
TÜRK süsleme sanatlarından biri olan kaat'ı (katı) sanatını yaşatmak üzere çalışmalarını sürdüren emekli bankacı , Antalya'da sergi açtı. Aydın Kanza Sanat Galerisi'nde 30 eserin yer aldığı serginin kurdelesini Başkan Yardımcısı Hasan Kaçmaz, sanatçı Hasan Hüseyin Erol, ressam Salih Yön ile birlikte kesti. Erol, 'Kaat'ı Sanat' dalını genç ve yetişkinlere tanıtmak, sevdirmek, yaygınlaşmasına, gelecek nesillere taşınmasına katkıda bulunmak amacıyla da farklı şehirlerde sergiler açtığını belirtti.
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Emekli bankacı kaat’ı sergisi açtı
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