Emekli bankacı kaat’ı sergisi açtı

TÜRK
süsleme sanatlarından biri olan kaat'ı (katı) sanatını yaşatmak üzere çalışmalarını sürdüren emekli bankacı Hasan Hüseyin Erol
, Antalya
'da sergi açtı. Aydın Kanza Sanat Galerisi'nde 30 eserin yer aldığı serginin kurdelesini Muratpaşa Belediyesi
Başkan Yardımcısı Hasan Kaçmaz, sanatçı Hasan Hüseyin Erol, ressam Salih Yön ile birlikte kesti. Erol, 'Kaat'ı Sanat' dalını genç ve yetişkinlere tanıtmak, sevdirmek, yaygınlaşmasına, gelecek nesillere taşınmasına katkıda bulunmak amacıyla da farklı şehirlerde sergiler açtığını belirtti.