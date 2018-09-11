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Eşkıyalar içimizde

’nın göbeğinde trafikte yaşanan tartışmada 5 kişi levye, bıçak ve anahtar takımı ile 3 kişiyi öldüresiye dövüp bıçakladı. Lastikleri de kesen saldırganlar olay yerinden kaçtı

Giriş Tarihi: 11.9.2018
Eşkıyalar içimizde
Antalyalya'da, 'Arabayı neden önümüze kırdın' diyerek 'ın kullandığı otomobilin önünü kesen 5 kişi, levye, anahtar takımı ve bıçakla sürücü Çıtak ve arkadaşı 'nı dövdü, ağabeyi 'ı ise defalarca bıçaklayarak yaraladı. Olay, Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi Gazi Bulvarı yan yol üzerinde meydana geldi.

5 KİŞİ SALIRDILAR
İddiaya göre Yeni Hal Kavşağı istikametine seyreden Doğan Çıtak idaresindeki 07 NLA 93 plakalı otomobilin yanına yaklaşan ve henüz plakası belirlenemeyen bir otomobilin içindeki 5 kişi, 'Arabayı neden önümüze kırdın' diyerek hakaret etmeye başladı. Hakaretlere aldırmayan Doğan Çıtak (25), içinde ağabeyi Tolga Çıtak (28) ve arkadaşı Gökhan Odabaşı'nın da bulunduğu otomobiliyle yoluna devam etti. Yaklaşık 500 metre ilerleyen Çıtak'ın aracını takip eden 5 kişi, otomobilleriyle yolu kesti. Yine iddiaya göre ellerinde bıçak, levye ve anahtar takımıyla araçtan inen 5 kişi, Doğan Çıtak'ı araç içinde dövmeye başladı. Saldırganlar kendilerine müdahale etmeye çalışan Doğan Çıtak'ın ağabeyi Tolga Çıtak'ı çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı. Tolga Çıtak, daha fazla bıçak darbesi almamak için yolun karşısına geçerek kaçtı.

10 DAKİKA ARA VERMEDILER
Doğan Çıtak'ı levye ve anahtar takımıyla dövmeye devam eden saldırganlar arka koltukta oturan Gökhan Odabaşı'na da saldırdı. Çevredekilerin korkudan müdahale edemediği saldırganlar, yaklaşık 10 dakika boyunca Çıtak ve arkadaşını dövdü. Otomobilin sağ ön ve arka lastiklerini de bıçakla kesip, aynalarını kıran saldırganlar, ardından otomobillerine binerek olay yerinden uzaklaştı. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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