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Fethiye’de sıra dışı dalgıçlar

Fethiye’de dalış eğitmeni , arkadaşlarıyla dalış ine katkı sağlamak amacıyla yaptığı etkinliklerle dikkat çekiyor

Giriş Tarihi: 11.9.2018
Fethiye’de sıra dışı dalgıçlar

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesindeki bir dalış okulunun dalgıçlarından , arkadaşlarıyla deniz dibinde yaptığı farklı etkinliklerle görenleri şaşırtıyor. Dalış ine katkı sağlamak isteyen 33 yaşındaki Diktaş, arkadaşlarının da desteğiyle mavi suların derinliklerinde çeşitli etkinlikler yapmaya başladı. Su altında yaptığı 'bisiklet sürme', 'ofis ve kamp ortamı', 'uyuma', 'tavla oynama', 'su altında evlenme' gibi etkinliklerle dikkatleri çeken Diktaş, çektiği videolarla deniz dibindeki güzelliği herkesle paylaşıyor. Yaşadıkları heyecanı aktarmak istediklerine değinen Diktaş, bu amaçla su altında farklı konuları canlandırmayı düşündüklerini dile getirdi.

DEV BİR AKVARYUM
FETHIYE'DE dalış yapanların batıkları, balıkları ve su altı canlılarını görebildiğini, dalış yapılan bölgelerin doğal akvaryum gibi olduğunu vurgulayan Diktaş, ilk kez dalış yapanların "İyi ki gelmişim ve dalış yapmışım" dediğini aktardı.

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Fethiye’de sıra dışı dalgıçlar
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