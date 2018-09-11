Fin güzeller Alanya’da

FINLANDIYA'NIN resmi güzellik yarışması 'Miss Finland'ın son etap kampı Antalya'nın Alanya ilçesinde başladı. Organizasyon Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.

TANITIMA KATKI

Dün başlayan ve hafta boyunca Alanya'nın farklı noktalarında yapılacak çekimler ve görüntüler Finlandiya medyasının önemli günlük gazeteleri ve haftalık dergilerinde, internet sitelerinde ve çeşitli sosyal medya hesaplarında yayınlanarak Alanya ve güzellikleri tanıtılacak. Miss Finland seçilecek yarışmacı daha sonra Kainat Güzeli Yarışması'nda Finlandiya'yı temsil edecek.