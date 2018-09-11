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Fin güzeller Alanya’da

MEHMET AL Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 11.9.2018
Fin güzeller Alanya’da

FINLANDIYA'NIN resmi güzellik yarışması ''ın son etap kampı 'nın Alanya ilçesinde başladı. Organizasyon Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.

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Dün başlayan ve hafta boyunca Alanya'nın farklı noktalarında yapılacak çekimler ve görüntüler medyasının önemli günlük gazeteleri ve haftalık dergilerinde, internet sitelerinde ve çeşitli sosyal medya hesaplarında yayınlanarak Alanya ve güzellikleri tanıtılacak. Miss Finland seçilecek yarışmacı daha sonra Kainat Güzeli Yarışması'nda Finlandiya'yı temsil edecek.

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Fin güzeller Alanya’da
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