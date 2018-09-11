Ya ikisi ya hiç biri

Antalyaspor'da yaklaşık 8 ay süren ayrılığın ardından yeniden başkanlık koltuğuna oturan Ali Şafak Öztürk, 22 Eylül'ü bekliyor. 15 Eylül'de yapılacak olan Antalyaspor Kulübü Derneği kongresi, çoğunluk sağlanamaması halinde 22'sinde gerçekleştirilecek. Kongrede Ali Şafak Öztürk'ün tek aday olması bekleniyor. Mevcut Başkan Nafiz Tanır'ın istifasının ardından, hem A.Ş. hem de dernek başkanının aynı isim olması kulübün dar boğazdan çıkması için şart olarak görülüyor.

OLMAZSA OLMAZ

Başka bir adayın çıkması halinde A.Ş.'deki başkanlık görevini de kabul etmeyeceği ileri sürülen Ali Şafak Öztürk'ün şehrin tüm gücünü arkasında hissetmek adına iki koltuğun da aynı yönetimde olmasından yana tavır koyuyor. Başarılı bir yönetim için bunun kaçınılmaz olduğunu belirten Öztürk'ün yol haritası, camianın dernek genel kurulundaki tavrından sonra netleşecek. Camiadan bazı isimlerin Ali Şafak Öztürk'ün yerine başka bir aday çıkarmak için çaba gösterdiği, Öztürk'ün yolunu kesmek için çalıştığı, bunun için bazı üyelerin İsmail Bilal'i aday gösterme çabasında olduğu konuşuluyor.

DERNEK VE A.Ş.

Antalyaspor Kulübü Derneği'nin geçmişine bakıldığında ise en başarılı yönetimlerin iki başkanın da aynı isim olduğu dönemlere rastladığı görülüyor. 1966 yılında kurulan Antalyaspor Kulübü Derneği'nde futbol branşı, 1990'lı yılların sonunda Hasan Subaşı döneminde Antalyaspor A.Ş.'nin kurulması ile A.Ş. yönetimine geçmiş, diğer branşlar dernekte kalmıştı. Antalyaspor A.Ş. hisse dağılımında en büyük hisse Büyükşehir Belediyesi'ndeydi. Yüzde 33 hisseye sahip Jetpa ve ATSO ise diğer ortaklardı. 2004 yılında Büyükşehir'i Menderes Türel kazandıktan sonra, hisselerde değişim konuşulmaya başlandı.

BAŞARILI DÖNEMLER

Bir süre sonra Antalyaspor A.Ş.'de iki kez sermaye artırımına gidildi. Jetpa'nın hisselerini elinde bulunduran Enis Yaşar, Büyükşehir Belediyesi, ATSO gibi büyük hissedarlar bu sermaye artırımına katılmadı ve Antalyaspor'daki hisseleri yüzde 1 seviyelerine geriledi. Bu aşamadan sonra Antalyaspor Kulübü Derneği yüzde 56, Antalyaspor Vakfı ise yüzde 36 hisse oranına ulaştı. Dernek yeniden etkili konuma gelince hem A.Ş. hem dernek başkanları aynı oldu. Sedat Peker, Hasan Akıncıoğlu dönemlerinde 8 yıl hem dernek hem de A.Ş. başkanı aynıydı.