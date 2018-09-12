Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Ben kızımı satmam

Ben kızımı satmam

’da kızı kaçırılan Ramazan Y. kendisine teklif edilen 30 bin lirayı reddetti. Baba, “Ben sığır satmıyorum kızımı istiyorum” dedi

Giriş Tarihi: 12.9.2018
Ben kızımı satmam
'UR Kayış Köyü'nde oturan Ramazan Y. (54), husumetli olduğu aynı köyden bir kişi tarafından kaçırıldığını öne sürdüğü kızı Yurtseven Y.'den (17) 29 gündür haber alamadığını söyledi. 13 Ağustos günü saat 06.30 sıralarında annesinin arkasından 'Hayvanlara bakmak için ahıra gidiyorum' diyen kızı Yurtseven Y.'den bir daha haber alamadığını söyleyen Ramazan Y., "Kızımı kaçıran kişi belli. Kendi köyümüzden A.B. ailesi köy muhtarı aracılığıyla bana 30 bin lira teklif etti. Ben sığır satmıyorum. Ben kızımı arıyorum. Devletin bir an önce kızımın ölüsünü, dirisini bulmasını istiyorum. Kaçıran kişinin de kanuni cezasını çekmesini istiyorum" diye konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ben kızımı satmam
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN