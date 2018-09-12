Ben kızımı satmam

BURDUR
'UR Kayış Köyü'nde oturan Ramazan Y. (54), husumetli olduğu aynı köyden bir kişi tarafından kaçırıldığını öne sürdüğü kızı Yurtseven Y.'den (17) 29 gündür haber alamadığını söyledi. 13 Ağustos günü saat 06.30 sıralarında annesinin arkasından 'Hayvanlara bakmak için ahıra gidiyorum' diyen kızı Yurtseven Y.'den bir daha haber alamadığını söyleyen Ramazan Y., "Kızımı kaçıran kişi belli. Kendi köyümüzden A.B. ailesi köy muhtarı aracılığıyla bana 30 bin lira teklif etti. Ben sığır satmıyorum. Ben kızımı arıyorum. Devletin bir an önce kızımın ölüsünü, dirisini bulmasını istiyorum. Kaçıran kişinin de kanuni cezasını çekmesini istiyorum" diye konuştu.