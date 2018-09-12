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Geçmişin izleri

Kepez ilçesindeki ’ta ‘Antika ve Nostalji Festivali’ düzenlendi. Festival her ayın 2 ve 4’üncü pazar günü tekrarlanacak

Giriş Tarihi: 12.9.2018
Geçmişin izleri
Antalya'nın Kepez Belediyesi, 'ta 'Antika ve Nostalji Festivali' düzenledi. Her ayın 2 ve 4'üncü pazar günleri düzenli olarak açılacak 'Antika Pazarı' antika severleri bir araya getirecek. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 'nın ve hatta 'nin ilk ve tek antika pazarını açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

50 ANTİKACI KATILDI
Türkiye'nin farklı yerlerinden ve Antalya'dan 50'yi aşkın antikacının stant açtığını belirten Tütüncü, "Antika büyük bir tutku ve bu tutkunun peşinde koşan insanları DokumaPark'a davet ediyoruz" dedi. Tütüncü, 'Antika Pazarı'nın geçmişe dair iz arayanları bir araya getireceğini kaydetti.
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Geçmişin izleri
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