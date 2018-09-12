İşler karıştı

Antalya
spor'da 15 veya 22 Eylül'de gerçekleştirilecek olan Antalyaspor
Kulübü Derneği genel kurulu öncesi ilginç gelişmeler yaşandı. İlk başkanlık döneminden yaklaşık 8 ay sonra dernek başkanlığının da kendisine verilmesi şartıyla yeniden göreve gelen Ali Şafak Öztürk
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, Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı. ÖNEMLİ OLAN SİSTEM
Bu gelişme üzerine gözler başından bu yana hem dernek hem de A.Ş. başkanı olmadan göreve başlayamayacağını ifade eden Ali Şafak Öztürk'e çevrildi. Öztürk, "İki taraf aynı kişi tarafından yönetilmeli. Dernek başkanlığı için adı geçen isimler neden A.Ş. başkanlığı için ortaya çıkmıyor? Ben finansal riske gireceğim, stres yaşayacağım, sıkıntılarla uğraşacağım ama benim üstümde dernek başkanı olacak. Bu doğru bir sistem değil. Ben dernek olmazsa, A.Ş. başkanlığı yapmam ama başka bir kişi dernek başkanı ve A.Ş başkanı olursa ben de kulüp doğru bir sistemle yönetileceği için destek veririm" dedi. KREDI NEDEN ÇEKILDI
Önceki başkanlığı döneminde çekilen kredi ile ilgili eleştirilere de değinen Öztürk, "Biz göreve geldiğimizde 189 milyon lira borç açıkladık ama reele baktığımızda, bu borcun daha da çok olduğunu gördük. Oyuncularla şişirilmiş sözleşmeler yapılmıştı. Kendi döneminin borçlarının oyuncuların sözleşmelerini ilerleyen yıllara eklemişler. Bunun gibi daha birçok örnek verebiliriz. 200 milyon lirayı aşkın borç için o gün kredi çekip kefil olarak riske girdik. Bu riske kimse kolay kolay girmez" diye konuştu.